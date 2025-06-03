DeepState: российские войска продвинулись в Донецкой области у четырех населенных пунктов

Российская армия продолжает продвижение на Донбассе.

Вечером 2 июня карта боевых действий была обновлена: отмечено наступление российских сил в районе четырех населенных пунктов Донецкой области, сообщают аналитики DeepState.

Продвижение оккупационных войск зафиксировано вблизи Часового Яра, Маркового, Отрадного, а также в Андреевке.

Об этих изменениях аналитики сообщили 3 июня вместе с обновлением своей интерактивной карты.

Напомним, в мае российская армия нарастила наступательные усилия на 19% по сравнению с предыдущим месяцем. Особенно активно оккупанты наступали в начале и в конце мая, пытаясь сохранить высокую интенсивность атак. В прошлом месяце войска России оккупировали 449 квадратных километров украинской территории.