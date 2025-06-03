Армия РФ ночью дважды ударила по промзоне Краматорска

Российская армия ночью дважды ударила по промышленной зоне Краматорска Донецкой области. Об этом сообщил начальник Краматорской областной военной администрации Александр Гончаренко.



По его словам, это был пятый обстрел громады за сутки 2 июня. Никто не пострадал.

Специалисты устанавливают последствия и объемы повреждений.



Ранее мы писали, что 2 июня российская армия нанесла серию ударов по городу Краматорск Донецкой области. В результате атак на город погиб один человек, еще два – получили ранения. Повреждены промзона, админздание, магазин и инфраструктура.