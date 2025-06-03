Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении 12 российских самолетов после операции «Паутина»

Генеральный штаб ВСУ утром, 3 июня, опубликовал данные о потерях ВС РФ на фронте. В сводке впервые обнародовали информацию о потерях самолетов армии РФ после спецоперации «Паутина».
Как отмечается, количество уничтоженных российских самолетов увеличилось до 12 единиц. Российская армия с начала широкомасштабного вторжения потеряла 384 самолета.
Потери противника с 24 февраля 2022 года по 3 июня 2025 года ориентировочно составляют:
Ранее мы писали, что в результате спецоперации СБУ под названием «Паутина» в России горит стратегическая авиация. Украина атаковала самолеты на четырех аэродромах: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». Источники сообщили, что было поражено 40 самолетов, в частности — А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Как отмечается, президент Украины Владимир Зеленский контролировал ход операции. В свою очередь, глава СБУ Василий Малюк смог реализовать идею.
«СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем — мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики», — говорится в сообщении.
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