Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении 12 российских самолетов после операции «Паутина»

Генеральный штаб ВСУ утром, 3 июня, опубликовал данные о потерях ВС РФ на фронте. В сводке впервые обнародовали информацию о потерях самолетов армии РФ после спецоперации «Паутина».



Как отмечается, количество уничтоженных российских самолетов увеличилось до 12 единиц. Российская армия с начала широкомасштабного вторжения потеряла 384 самолета.



Потери противника с 24 февраля 2022 года по 3 июня 2025 года ориентировочно составляют:

личного состава - около 990 800 (+1100) человек ликвидировано;

танков - 10 881 (+7) ед;

боевых бронированных машин - 22 671 (+8) ед;

артиллерийских систем - 28 623 (+48) ед;

РСЗО - 1402 (+1) ед;

средства ПВО - 1176 (+1) ед;

вертолетов - 336 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 748 (+126) ед;

крылатых ракет - 3271 ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 50 607 (+145) ед;

специальной техники - 3905 ед.

Ранее мы писали, что в результате спецоперации СБУ под названием «Паутина» в России горит стратегическая авиация. Украина атаковала самолеты на четырех аэродромах: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». Источники сообщили, что было поражено 40 самолетов, в частности — А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.



Как отмечается, президент Украины Владимир Зеленский контролировал ход операции. В свою очередь, глава СБУ Василий Малюк смог реализовать идею.



«СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем — мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики», — говорится в сообщении.