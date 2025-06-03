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СБУ задержала «крота» ФСБ в штурмовой бригаде Нацгвардии

03 июня 2025, 10:48

СБУ задержала «крота» ФСБ в штурмовой бригаде Нацгвардии

Задержан агент ФСБ. Фото: СБУ Задержан агент ФСБ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Харькове агента ФСБ, внедрённого в штурмовую бригаду Национальной гвардии. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным следствия, задержанным оказался 42-летний мобилизованный житель Харькова, проходивший службу в должности командира взвода. Он передавал российским спецслужбам координаты штабов, учебных центров и запасных пунктов дислокации своего подразделения. Также он должен был передать куратору списки офицеров и численность бригады.

Кроме того, агент корректировал воздушные удары России по позициям своего же подразделения. В обмен ФСБ пообещала ему «эвакуацию» на территорию РФ через линию фронта на Харьковском направлении.

СБУ разоблачила и задержала агента до момента реализации плана. У него изъят телефон с доказательствами сотрудничества с российской разведкой.

По информации следствия, фигурант сам вышел на ФСБ через родственников — бывших российских военных, проживающих в РФ.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины — государственная измена, совершённая в условиях военного положения.

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