Дмитрий Медведев заявил о «неизбежности возмездия» и продолжении наступления армии РФ.

Он опубликовал обращение в Telegram-канале 3 июня, в котором обозначил, что армия России не остановится. О целях переговоров в Стамбуле бывший президент подчеркнул, что мирные переговоры не являются компромиссом, а лишь шагом к «победе».

Медведев также напомнил о российском меморандуме, опубликованном накануне, отметив, что он отражает именно такую стратегию.

Это заявление вновь подчеркивает отношение к мирному разрешению конфликта со стороны российского руководства.

Риторика о «неонацистской власти» остается центральным элементом в официальной позиции РФ, оправдывающей военные действия.

Напомним, в понедельник, 2 июня, Украина и Россия провели второй раунд переговоров в турецком Стамбуле. Что касается третьего раунда, то он «будет в течение какого-то времени».