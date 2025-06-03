РФ усилила охрану аэродромов в Крыму после атак дронов

Оккупационные войска усилили охрану военных аэродромов в Крыму после масштабных атак украинских беспилотников 1 июня. Об этом сообщают источники среди агентов в рядах ВС РФ, пишет «АТЕШ».



По их данным, расчёты ПВО начали усиленное патрулирование периметра аэродромов, в том числе в Саках, Джанкое и Гвардейском. Также были пересмотрены подходы к организации защиты ключевых объектов.



Солдаты жалуются на круглосуточные дежурства и усталость, причиной чего стала нехватка личного состава для выполнения расширенных задач.



Кроме того, значительно ужесточены проверки грузовиков на административной границе Крыма с Херсонской областью — усилен контроль за перевозками и передвижением техники. Ситуация остаётся напряжённой: российские силы ожидают новых ударов.

Ранее Служба безопасности Украины в очередной раз провела спецоперацию. На этот раз под ударом украинских спецслужб оказался Крымский мост.