В РФ сообщают о повторной атаке на Крымский мост

Российские СМИ сообщили, что Крымский мост снова атаковали. Об этом сообщают телеграм-каналы.



«Силами ЧФ ВМФ и береговой охраны — уничтожен БЭК ВС Украины», — передает телеграм-канал «Романоv Лайт».



Однако пока официальных комментариев от российских оккупационных властей нет, в Украине также ничего не сообщают.



Информация уточняется.



Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины в очередной раз провела спецоперацию. На этот раз под ударом украинских спецслужб оказался Крымский мост. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано.