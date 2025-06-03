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В РФ сообщают о повторной атаке на Крымский мост

03 июня 2025, 15:13

В РФ сообщают о повторной атаке на Крымский мост

Российские СМИ сообщили, что Крымский мост снова атаковали. Об этом сообщают телеграм-каналы. 

«Силами ЧФ ВМФ и береговой охраны — уничтожен БЭК ВС Украины», — передает телеграм-канал «Романоv Лайт».

Однако пока официальных комментариев от российских оккупационных властей нет, в Украине также ничего не сообщают.

Информация уточняется.

Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины в очередной раз провела спецоперацию. На этот раз под ударом украинских спецслужб оказался Крымский мост. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано.

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