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«Дронов очень много и дорога очень опасная»: волонтер показал, как происходит эвакуация из Покровска

03 июня 2025, 16:27

«Дронов очень много и дорога очень опасная»: волонтер показал, как происходит эвакуация из Покровска

Волонтеры эвакуируют жителей из Покровска. Фото: скриншот Волонтеры эвакуируют жителей из Покровска. Фото: скриншот

Российские оккупанты продолжают атаковать прифронтовой Покровск Донецкой области, при этом, в городе до сих пор остаются гражданские. Волонтеры помогают с эвакуацией, в частности житель Кривого Рога Олег Леонтьев ездит в город и вывозит людей в более безопасные населенные пункты Украины. Об этом говорится в новом сюжете «Новостей Донбасса». 

Волонтер вместе с командой преодолевает опасные маршруты, чтобы вывезти семьи, в частности пожилых людей, детей и даже домашних животных, в более безопасные регионы, где им предоставляется временное жилье и поддержка.

Несмотря на постоянные обстрелы, в городе остаются около 2000 человек. Передвигаться по городу с каждым днем становится все сложнее, однако волонтеры стараются приезжать и оказывать помощь гражданскому населению. 

«Бывают такие моменты, что приходится машину прятать и пешком полкилометра… 500-300 метров идти пешком и искать людей. Очень опасно, ты смотришь во все глаза, вверх, вправо, вниз. Везде. Очень мешают птицы. Ты их путаешь с дроном, когда они визжат. Потому, что дронов очень много там и дорога даже пешком очень опасная», — рассказывал Олег Леонтьев.

Кроме того, волонтер также приехал в Мирноград, который подвергается обстрелам армии РФ. В городе почти нет людей.

Жительница города Курахово Оксана, которая полтора года назад приехала в Мирноград, снова готовится к эвакуации. Вместе с сыном и домашним питомцем решилась выехать из-за постоянных обстрелов.

«Обострилась ситуация, очень активные боевые действия. Летают ракеты, летают дроны, в общем ребенок боится и мы решились на то, что надо сохранить ребенку жизнь и выехать», — рассказала она.

Леонтьев всех эвакуированных вывозит в направлении Павлограда Днепропетровской области.

«Пытаемся накормить, пытаемся оформить 10800 по дороге, в Павлограде, вместе с благотворительным фондом. Потом развозим: Днепр, Кривой Рог, бесплатно. В Кривом Роге помогаем хостелом на 21 день. Помогает одна организация, и принимает наших людей которых мы вывозим», — рассказал мужчина.

По словам Леонтьева, такие поездки являются крайне опасными, недавно российский дрон упал рядом с машиной. Поэтому волонтер призывает всех жителей Донетчины эвакуироваться, чтобы сохранить себе жизнь.



Ранее мы писали, что около 277 тысяч человек продолжают проживать на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области. Среди них — 20 953 ребенка. 

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