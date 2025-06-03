МиГ-29 ВСУ ударил по базе ВС РФ и складу БК в Тёткино

Авиаудар по Тёткино. Фото: кадр из видео

МиГ-29 Вооружённых сил Украины нанёс удар по месту базирования живой силы и боекомплектов российской армии в населённом пункте Тёткино. Об этом сообщается в блоге украинских военных лётчиков «Соняшник».



По информации источника, в результате удара были поражены позиции личного состава и склад с боеприпасами.



«Стоит отметить изменение подхода россиян. Теперь они держатся дальше от линии фронта, в основном работает "земля". Неужели шутка о ПУ Patriot на прицеп уже не такая уж и шутка?» — говорится в сообщении.



Официального подтверждения информации от Генштаба ВСУ пока не поступало.

Напомним, пилот 39-й бригады тактической авиации Вооружённых сил Украины уничтожил российский зенитно-ракетный комплекс.