ВСУ подтвердили уничтожение 41 самолета на аэродромах РФ

Секунды до удара: самолёты РФ в объективе украинского БПЛА

Генеральный штаб ВСУ подтвердил потери авиации противника в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведённой 1 июня 2025 года по военным аэродромам на территории России.



По данным, обнародованным 3 июня в 16:00, после дополнительной верификации разведданных, общие потери российских войск составили 41 военный самолёт. Среди уничтоженных — стратегические бомбардировщики и другие типы боевой авиации.

Общие потери авиации РФ выросли на 41 самолет — данные Генштаба ВСУ на 3 июня 2025 года.

«Обработка полученной информации из разных источников потребовала времени, однако теперь мы публикуем обновлённую таблицу общих потерь», — сообщили в Генштабе.

Напомним, СБУ ударила по аэродромам РФ, дроны наводились на бомбардировщики с помощью искусственного интеллекта.