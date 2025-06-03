Армия РФ ударила по селу под Краматорском: из-под завалов разрушенного склада достали тело погибшего

Последствия обстрела села Сергеевка на Донетчине. Фото: ГСЧС

Ночью 3 июня российская армия нанесла удар по селу Сергеевка Краматорского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Разрушен склад. Во время проведения аварийно-спасательных работ бойцы ГСЧС обнаружили и изъяли из-под завалов тело погибшего мужчины.



Всего разобрали 42 тонны разрушенных строительных конструкций. Работы завершены.

Напомним, что в городе Белозерское Донецкой области на месте удара «шахеда» завершили аварийно-спасательные работы, из-под завалов достали фрагменты тел.