Оккупанты заявили, что задержали в Крыму агента спецслужб Украины, который якобы изготовил бомбу

Во временно оккупированном Крыму ФСБ задержала якобы агент украинских спецслужб, который по заданию СБУ собрал бомбу и поместил ее в тайник в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ.
Подозреваемым оказался 60-летний житель Феодосии.
В ФСБ сообщили, что задержанный изъял из двух тайников заранее приготовленные компоненты и, получив по видеосвязи инструкцию от СБУ, собрал из них СВУ, состоящее из бризантного взрывчатого вещества весом свыше 1 кг 200 г, электродетонатора, самодельного электрического приемника радиосигнала, радиоэлектронного передатчика и поражающих элементов — гвоздей весом почти 500 г. Изготовленное СВУ злоумышленник заложил в тайник на участке местности в Севастополе.
В сообщении говорится, что на задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене.
Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины в очередной раз провела спецоперацию. На этот раз под ударом украинских спецслужб оказался Крымский мост.
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