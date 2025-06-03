Оккупанты заявили, что задержали в Крыму агента спецслужб Украины, который якобы изготовил бомбу

ФСБ задержала агента в Крыму. Фото: скриншот

Во временно оккупированном Крыму ФСБ задержала якобы агент украинских спецслужб, который по заданию СБУ собрал бомбу и поместил ее в тайник в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ.



Подозреваемым оказался 60-летний житель Феодосии.



В ФСБ сообщили, что задержанный изъял из двух тайников заранее приготовленные компоненты и, получив по видеосвязи инструкцию от СБУ, собрал из них СВУ, состоящее из бризантного взрывчатого вещества весом свыше 1 кг 200 г, электродетонатора, самодельного электрического приемника радиосигнала, радиоэлектронного передатчика и поражающих элементов — гвоздей весом почти 500 г. Изготовленное СВУ злоумышленник заложил в тайник на участке местности в Севастополе.



В сообщении говорится, что на задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене.



Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины в очередной раз провела спецоперацию. На этот раз под ударом украинских спецслужб оказался Крымский мост.