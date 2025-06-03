У зама на Закарпатской таможне обнаружили российский паспорт — есть фото

Журналист Виталий Глагола сообщил о наличии российского гражданства у действующего заместителя начальника отдела борьбы с контрабандой №1 Закарпатской таможни — Айдера Аблязимова.
Фото российского паспорта замначальника Закарпатской таможни Айдера Аблязимова. Документ выдан после оккупации Крыма и подтверждает гражданство РФ. Фото: Виталий Глагола
В его распоряжении оказалось фото внутреннего паспорта РФ, который принадлежит Аблязимову. Документ выдан 11 мая 2014 года, уже после оккупации Крыма, Федеральной миграционной службой России.
Паспортные данные:
По данным регистрации, Аблязимов прописан на территории временно оккупированного Крыма — в пгт Приморский, ул. Абдураманова, 23А. Регистрация оформлена с 15 июня 1998 года.
Журналисты Telegram-канала KordonUA провели дополнительную проверку. С помощью открытых сервисов банков РФ — «Райффайзен» и «Т-Bank» — они ввели паспортные данные и получили подтверждение:
ИНН, выданный на эти данные, активный, не аннулированный и не архивный.
Это означает, что гражданство Российской Федерации не утрачено и документ остаётся действительным.
По мнению украинского журналиста Виталия Глаголы Аблязимов продолжает занимать должность на стратегическом участке границы с Европейским союзом.
В условиях полномасштабной войны с РФ и тотального контроля границы, наличие действующего гражданства страны-агрессора у высокопоставленного сотрудника украинской таможни — прямая угроза национальной безопасности.
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