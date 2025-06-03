У зама на Закарпатской таможне обнаружили российский паспорт — есть фото

Фото российского паспорта замначальника Закарпатской таможни Айдера Аблязимова. Документ выдан после оккупации Крыма и подтверждает гражданство РФ. Фото: Виталий Глагола

Журналист Виталий Глагола сообщил о наличии российского гражданства у действующего заместителя начальника отдела борьбы с контрабандой №1 Закарпатской таможни — Айдера Аблязимова.

Фото российского паспорта замначальника Закарпатской таможни Айдера Аблязимова. Документ выдан после оккупации Крыма и подтверждает гражданство РФ. Фото: Виталий Глагола

В его распоряжении оказалось фото внутреннего паспорта РФ, который принадлежит Аблязимову. Документ выдан 11 мая 2014 года, уже после оккупации Крыма, Федеральной миграционной службой России.

Паспортные данные:

Фамилия: Аблязимов

Имя: Айдер

Отчество: Алимович

Дата рождения: 29.07.1990

Место рождения: с/к Зайнабобод, Ленинского р-на, Таджикистан, СССР

Прописка: г. Феодосия, пгт Приморский, ул. Абдураманова, 23А

Серия и номер: 03 14 №894818

Дата выдачи: 11.05.2014

Код подразделения: 900-004

Орган: Федеральная миграционная служба России

По данным регистрации, Аблязимов прописан на территории временно оккупированного Крыма — в пгт Приморский, ул. Абдураманова, 23А. Регистрация оформлена с 15 июня 1998 года.



Журналисты Telegram-канала KordonUA провели дополнительную проверку. С помощью открытых сервисов банков РФ — «Райффайзен» и «Т-Bank» — они ввели паспортные данные и получили подтверждение:

ИНН, выданный на эти данные, активный, не аннулированный и не архивный.



Это означает, что гражданство Российской Федерации не утрачено и документ остаётся действительным.



По мнению украинского журналиста Виталия Глаголы Аблязимов продолжает занимать должность на стратегическом участке границы с Европейским союзом.



В условиях полномасштабной войны с РФ и тотального контроля границы, наличие действующего гражданства страны-агрессора у высокопоставленного сотрудника украинской таможни — прямая угроза национальной безопасности.