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Российский командир отдал приказ расстрелять раненых украинских военных: разведка перехватила разговор

03 июня 2025, 18:36

Российский командир отдал приказ расстрелять раненых украинских военных: разведка перехватила разговор

Перехват разговора российского командира. Фото: кадр из видео Перехват разговора российского командира. Фото: кадр из видео

В радиоперехвате командир одного из подразделений ВС РФ отдал прямой приказ на расстрел раненых украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.

Оккупант этот приказ «аргументирует» тем, чтобы не выдавать российское укрытие.

«В вашей ситуации в плен их брать не надо. Их «обнуляйте», чтобы не тащить в укрытие», – говорит он.

В ГУР отметили, что этот случай – еще одно доказательство целенаправленной политики уничтожения военнопленных, к которой систематически прибегает армия РФ.

Напомним, что Россия с начала года потеряла 200 тысяч военных.

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