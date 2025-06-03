Российский командир отдал приказ расстрелять раненых украинских военных: разведка перехватила разговор

В радиоперехвате командир одного из подразделений ВС РФ отдал прямой приказ на расстрел раненых украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.
Оккупант этот приказ «аргументирует» тем, чтобы не выдавать российское укрытие.
«В вашей ситуации в плен их брать не надо. Их «обнуляйте», чтобы не тащить в укрытие», – говорит он.
В ГУР отметили, что этот случай – еще одно доказательство целенаправленной политики уничтожения военнопленных, к которой систематически прибегает армия РФ.
Напомним, что Россия с начала года потеряла 200 тысяч военных.