Пилоты дронов уничтожили командные пункты армии РФ на глубине фронта в Донецкой области: кадры

Удар по российскому командному пункту на Донетчине. Фото: кадр из видео

412-й полк беспилотных систем Сил беспилотных систем ВСУ уничтожил российские командные пункты на оперативно-тактической глубине фронта в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе полка.



По словам военных, уничтожение командных пунктов с соответствующими средствами связи и управления, автотехникой и личным составом замедляет наступления оккупантов.



На видео работа 412-го полка по уничтожению командных пунктов ВС РФ на протяжении прошлого квартала.

Напомним, что Россия с начала года потеряла 200 тысяч военных.