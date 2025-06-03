Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

«Заставляют детей любить Россию и жить по ее законам»: будут судить «полковника полиции ДНР»

03 июня 2025, 20:51

«Заставляют детей любить Россию и жить по ее законам»: будут судить «полковника полиции ДНР»

Обвиняемый «полковник полиции ДНР». Фото: Донецкая областная прокуратура Обвиняемый «полковник полиции ДНР». Фото: Донецкая областная прокуратура

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего полицейского, который обвиняется в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

В 2014 году после захвата Донецка старший инспектор отдела участковых инспекторов ВГБ Донецкого городского управления ГУ МВД Украины в Донецкой области начал сотрудничать с оккупантами. Войдя в состав руководителей так называемого силового блока квазиреспублики, майор получил от оккупантов повышение до «начальника Управления участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по ДНР».

С 2023 года, находясь на этой псевдодолжности уже в звании «полковника полиции ДНР», он организует работу структурного подразделения оккупационной администрации. Опирается на российское законодательство и участвует в пропагандистских мероприятиях. Во время акции по передаче участковой службе флага России в захваченном Мариуполе обвиняемый подчеркнул для местных «медиа» важность «единения регионов». Кроме того, фигурант ориентирует подчиненных на поддержку идеологической составляющей в общении с населением и, в частности, детьми, которых заставляют любить Россию и жить по ее законам.

Мужчину будут судить заочно. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок и с конфискацией имущества.

Напомним, что суд вынес приговор экс-мэру Святогорска Владимиру Бандуре, который перешел на сторону РФ и лично встречался с главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным.

ТЕГИ

Места
Мариуполь Донецк
Организации
Прокуратура МВД ДНР
Прочее
Дети Оккупация Пропаганда
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:05
Оккупанты заявили, что задержали в Крыму агента спецслужб Украины, который якобы изготовил бомбу
15:13
В РФ сообщают о повторной атаке на Крымский мост
14:53
РФ усилила охрану аэродромов в Крыму после атак дронов
13:36
Оккупанты сообщили об обстреле Сватово: повреждено здание
16:16
«АТЕШ» вывел из строя ЖД автоматику оккупантов под Мариуполем
11:59
Под оккупированным Мелитополем ГУР подорвало военный поезд россиян
10:18
Партизаны вывели из строя важный железнодорожный участок оккупантов на Донетчине
22:00
Главное за день: Сумская область под огнем — фермы уничтожены, эвакуация расширена
15:55
Жители Луганска заявили о поломке аттракциона в парке, но «прокуратура ЛНР» не нашла нарушений
14:10
Принудительный труд для несогласных: в Донецке оккупанты «исправляют» проукраинских подростков
23:17
Главное за день: ВС РФ заняли два села на Донетчине. «Суд ДНР» приговорил «азовца» к 29 годам
23:10
Вместо решений — советы: в Донецке признали дефицит воды и призвали огородников экономить
14:55
На газонакопительной станции в оккупированном Енакиево прогремел взрыв
00:14
Главное за день: РФ оккупировала Зеленое Поле. В Ставрополе убит майор, причастный к бомбардировке Мариуполя
00:13
На Луганщине оккупанты схватили гражданина Украины
21:16
В Украине будут судить участника так называемой «самообороны Крыма»
16:16
С оккупированной Херсонщины вернули двух сирот в Украину
13:03
На реализацию закона о компенсациях ВПЛ за разрушенное жилье нужно 3,3 трлн грн
00:00
Лесной пожар охватил окрестности Северскодонецка — сгорели десятки гектаров
23:35
Главное за день: Переговоры в Стамбуле 2 июня. РФ атаковала Константиновку трижды за сутки
все новости
22:22
В России суд «за подготовку теракта» вынес приговор беженке из Донецка: она обвинила ФСБ в провокации
21:43
Драпатый назначен командующим Объединенных сил: «Мадяр» – командующим Сил беспилотных систем
20:51
«Заставляют детей любить Россию и жить по ее законам»: будут судить «полковника полиции ДНР»
20:17
Пилоты дронов уничтожили командные пункты армии РФ на глубине фронта в Донецкой области: кадры
19:07
Войска России обстреляли Дмитровку на Донетчине: возник пожар, есть раненая
18:36
Российский командир отдал приказ расстрелять раненых украинских военных: разведка перехватила разговор
17:40
У зама на Закарпатской таможне обнаружили российский паспорт — есть фото
17:39
Россия с начала года потеряла 200 тысяч военных – Сырский
17:15
ВСУ продвинулись вблизи границы Донецкой и Запорожской областей – ISW
17:05
Оккупанты заявили, что задержали в Крыму агента спецслужб Украины, который якобы изготовил бомбу
16:53
Армия РФ ударила по селу под Краматорском: из-под завалов разрушенного склада достали тело погибшего
16:46
ВСУ подтвердили уничтожение 41 самолета на аэродромах РФ
16:28
МиГ-29 ВСУ ударил по базе ВС РФ и складу БК в Тёткино
16:27
«Дронов очень много и дорога очень опасная»: волонтер показал, как происходит эвакуация из Покровска
15:13
В РФ сообщают о повторной атаке на Крымский мост
14:53
РФ усилила охрану аэродромов в Крыму после атак дронов
14:19
СБУ поразила Крымский мост — на этот раз под водой
13:40
РФ обстреляла Чистоводовку из РСЗО: двое погибших, трое раненых
13:36
Оккупанты сообщили об обстреле Сватово: повреждено здание
13:24
Российский авиационно-космический форум под Москвой перенесли из соображений безопасности и санкций
все новости
ВИДЕО
Командующий Объединенных сил Михаил Драпатый и командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди. Фото: коллаж «Новости Донбасса» Драпатый назначен командующим Объединенных сил: «Мадяр» – командующим Сил беспилотных систем
03 июня, 21:43
Удар по российскому командному пункту на Донетчине. Фото: кадр из видео Пилоты дронов уничтожили командные пункты армии РФ на глубине фронта в Донецкой области: кадры
03 июня, 20:17
Перехват разговора российского командира. Фото: кадр из видео Российский командир отдал приказ расстрелять раненых украинских военных: разведка перехватила разговор
03 июня, 18:36
Волонтеры эвакуируют жителей из Покровска. Фото: скриншот «Дронов очень много и дорога очень опасная»: волонтер показал, как происходит эвакуация из Покровска
03 июня, 16:27
Украинские дроны атаковали Россию и Крым — МО РФ Украинские дроны атаковали Россию и Крым — МО РФ
03 июня, 08:18
Последствия удара по поселку Старорайское на Донетчине. Фото: ГСЧС Российская армия обстреляла поселок под Дружковкой: возник масштабный пожар на предприятии
02 июня, 23:07
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор