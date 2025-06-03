«Заставляют детей любить Россию и жить по ее законам»: будут судить «полковника полиции ДНР»

Обвиняемый «полковник полиции ДНР». Фото: Донецкая областная прокуратура

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего полицейского, который обвиняется в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



В 2014 году после захвата Донецка старший инспектор отдела участковых инспекторов ВГБ Донецкого городского управления ГУ МВД Украины в Донецкой области начал сотрудничать с оккупантами. Войдя в состав руководителей так называемого силового блока квазиреспублики, майор получил от оккупантов повышение до «начальника Управления участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по ДНР».



С 2023 года, находясь на этой псевдодолжности уже в звании «полковника полиции ДНР», он организует работу структурного подразделения оккупационной администрации. Опирается на российское законодательство и участвует в пропагандистских мероприятиях. Во время акции по передаче участковой службе флага России в захваченном Мариуполе обвиняемый подчеркнул для местных «медиа» важность «единения регионов». Кроме того, фигурант ориентирует подчиненных на поддержку идеологической составляющей в общении с населением и, в частности, детьми, которых заставляют любить Россию и жить по ее законам.



Мужчину будут судить заочно. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок и с конфискацией имущества.

Напомним, что суд вынес приговор экс-мэру Святогорска Владимиру Бандуре, который перешел на сторону РФ и лично встречался с главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным.