Драпатый назначен командующим Объединенных сил: «Мадяр» – командующим Сил беспилотных систем

Командующий Объединенных сил Михаил Драпатый и командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди. Фото: коллаж «Новости Донбасса»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил теперь уже экс-командующего Сухопутных войск Михаила Драпатого командующим Объединенных сил. Об этом сообщил сам Зеленский.



По его словам, Драпатый сосредоточиться исключительно на боевых вопросах.



«Михаил Драпатый назначен командующим Объединенных сил, чтобы он мог заниматься фронтом на 100%. Что касается системы Сухопутных войск, особенно таких задач как тренировка, подготовка, изменения в ТЦК и все, что с этим связано, этим будет заниматься другой человек», – сказал Зеленский.



Президент отметил, что сегодня также согласовали назначение Олег Апостола на должность командующего Десантно-штурмовых войск, а Роберта «Мадяра» Бровди – на должность командующего Сил беспилотных систем.



«Это тоже большее сосредоточение на боевых вопросах. Успешный опыт лучших бригад должен быть масштабирован во всей армии. Вадим Сухаревский назначен заместителем командующего оперативным командованием «Восток». И первоочередная задача для него – модернизация этого командования. Игорь Скибюк назначен заместителем начальника Генштаба», – добавил он.



Ранее Бровди был командиром 414-й бригады беспилотных систем ВСУ, а Апостол – заместителем главкома.

Напомним, что 1 июня Драпатый подал в отставку с должности командующего Сухопутны[ войск после удара РФ по 239-му полигону в Днепропетровской области.



В результате этого удара погибли 12 человек, еще 60 – получили ранения.