В России суд «за подготовку теракта» вынес приговор беженке из Донецка: она обвинила ФСБ в провокации

Осужденная беженка из Донецка Валентина Тагирова. Фото: «Первый отдел»

Центральный окружной военный суд Самары приговорил 34-летнюю уроженку Донецка Валентину Тагирову к восьми годам колонии по делу «о подготовке теракта» в Самаре. Об этом пишет российское издание «Мадиазона».



Государственное обвинение запрашивало для Тагировой 10 лет лишения свободы.



Зимой 2023 года женщине написал неизвестный человек, который, по ее словам, представился сотрудником «военизированной организации Украины» и потребовал делать то, что он скажет. Этот аноним «знал все о Валентине и ее близких родственниках, угрожал ее дочери и отцу». Это убедило Тагирову согласиться на его требования.



Позже с ней связался мужчина по имени Платон, который попросил сделать несколько фотографий зданий Самары. Через несколько недель он попросил Тагирову купить ацетон, пластиковую канистру, лист пенопласта и банку алюминиевой краски.



Когда женщина выполнила все поручения и отнесла вещи на условленное место, ее задержали по подозрению в подготовке теракта. По словам Тагировой, под именем Платон скрывался сотрудник ФСБ Егор Елистратов – в деле он фигурирует как свидетель обвинения. На суде оперативник признал, что следил за Тагировой.



В мае 2023 года Тагирову внесли в реестр «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга. В феврале 2024-го суд приступил к рассмотрению ее дела.



В своем последнем слове перед вынесением приговора Тагирова заявила, что мужчины, которые под видом военных разведчиков Украины заставили ее совершить все то, за что ее судят – это сотрудники ФСБ России.



«Таким образом они меня проверяли. Да, я эту проверку не прошла. Но и провоцировать они меня права не имели. То, что я сделала, к счастью, не причинило никакого вреда людям. Я же уже два года нахожусь «за решеткой». Это урок, которого я никогда не забуду, он со мной на всю мою жизнь. Отпустите меня, пожалуйста, я вас не подведу», – обратилась к суду женщина.



До уголовного преследования Валентина Тагирова жила в Донецке и работала парикмахером в своем салоне красоты. После начала полномасштабного вторжения России в Украину она уехала в Самару, где жила в пункте временного размещения.



На свободе у Тагировой осталась 12-летняя дочка. После задержания женщины девочку поместили в детский дом, а затем отец Тагировой увез ее в Донецк.

Напомним, что в Украине будут судить «полковника полиции ДНР», его подчиненные заставляют детей любить Россию и жить по ее законам на оккупированной территории Донецкой области.