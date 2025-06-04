В прокуратуре назвали количество детей, которых убила российская армия в Донецкой области

Детская игрушка после удара по вокзалу Краматорска 8 апреля 2022 года. Фото: Краматорская ГВА

В Донецкой области из-за военной агрессии России погибли 236 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Самого маленькому ребенку было всего 23 дня, россияне убили его в Мариуполе. Точное количество пострадавших детей установить невозможно, поскольку боевые действия продолжаются, а часть территории оккупирована.



«У таких преступлений нет срока давности, потому что нет таких родителей, которые забыли и простили жестоким убийцам смерть своего ребенка. Тем, кто с воздуха, моря и суши атакуют города и даже маленькие села полутонными авиабомбами, сознательно засыпают дома мирных людей «градами», «смерчами» и «ураганами», бьют по вокзалам, магазинам, школам и детсадам, чтобы причинить нам больше страданий. И чтобы наказать врага за боль и пережитые ужасы, нам нужно спасти и защитить малышей, которые до сих пор находятся в опасности», – отметили в прокуратуре.

Напомним, что армия РФ за сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донетчины, в результате чего погибли два человека, еще семь – ранены.