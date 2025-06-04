Одессу атаковали более 20 беспилотников: вспыхнули пожары, есть раненый

Ночью 4 июня 2025 года Одесса и Одесская область подверглись массированной атаке российских ударных беспилотников.



Взрывы начались около полуночи — зафиксированы пролеты дронов со стороны Черного моря. Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.



По Одесской области использовалось более 20 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны смогли сбить большинство беспилотников, однако некоторые достигли своих целей.



На местах вспыхнули пожары, спасатели их ликвидировали, сообщает ГСЧС в Одесской области.



По данным чрезвычайников, воздушная тревога в регионе звучала несколько раз на протяжении ночи, серия взрывов продолжалась до утра. В результате атаки повреждены жилые дома, склады с продуктами, СТО, полностью сгорели два автомобиля.



Предварительно, пострадал один человек. Он был госпитализирован с ранением ноги. Кроме того, психологи ГСЧС оказали помощь местным жителям — за психологической поддержкой обратились девять человек.

Ранее сообщалось, что этой ночью, 4 июня, российские войска ударили по спальным районам Краматорска: повреждена инфраструктура