ФСБ вербует через Telegram: СБУ задержала предателя

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала на Житомирщине очередного корректировщика российских ударов по украинской территории.



Задержанным оказался 41-летний местный житель, который не имел официального трудоустройства. По данным следствия, в феврале этого года его завербовала ФСБ.



Согласно заданию российской спецслужбы, агент должен был выявить и передать оккупантам координаты аэродромов Сил обороны.

Кроме того, он получил указание установить «графики» вылетов и посадок самолетов ВСУ. Эта информация должна была помочь российской армии нанести удар по аэродрому в момент наибольшего скопления техники.



Для выполнения задачи агент оборудовал на крыше частного дома «наблюдательный пункт» — с помощью бинокля он отслеживал перемещения украинской авиации, сообщают силовики.



Сотрудники контрразведки СБУ разоблачили агента. Шпион был задержан по месту жительства.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Харькове агента ФСБ, внедренного в штурмовую бригаду Национальной гвардии. Им оказался 42-летний мобилизованный житель Харькова, проходивший службу в должности командира взвода.