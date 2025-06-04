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ФСБ вербует через Telegram: СБУ задержала предателя

04 июня 2025, 10:58

ФСБ вербует через Telegram: СБУ задержала предателя

ФСБ вербует через Telegram: СБУ задержала предателя

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала на Житомирщине очередного корректировщика российских ударов по украинской территории.

Задержанным оказался 41-летний местный житель, который не имел официального трудоустройства. По данным следствия, в феврале этого года его завербовала ФСБ.

Согласно заданию российской спецслужбы, агент должен был выявить и передать оккупантам координаты аэродромов Сил обороны.
Кроме того, он получил указание установить «графики» вылетов и посадок самолетов ВСУ. Эта информация должна была помочь российской армии нанести удар по аэродрому в момент наибольшего скопления техники.

Для выполнения задачи агент оборудовал на крыше частного дома «наблюдательный пункт» — с помощью бинокля он отслеживал перемещения украинской авиации, сообщают силовики.

Сотрудники контрразведки СБУ разоблачили агента. Шпион был задержан по месту жительства.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Харькове агента ФСБ, внедренного в штурмовую бригаду Национальной гвардии. Им оказался 42-летний мобилизованный житель Харькова, проходивший службу в должности командира взвода.

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