Россия использует северокорейскую САУ «Koksan» под Кременной

САУ «Koksan» в лесах Кременной. Фото: кадр из видео

В лесах Кременной зафиксировано использование российскими войсками северокорейской 170-мм САУ M1989 «Koksan». Видео передвижения вражеской артиллерии опубликовал телеграм-канал «Оперативный ВСУ».



Также подтверждена поставка 60-мм миномётов производства КНДР. Из района Кременной оккупанты продолжают наступление в сторону Лимана.



В течение суток враг провёл 19 атак вблизи населённых пунктов Колодези, Зелёная Долина, Торское, Глущенково, Ольговка, Среднее, Волчий Яр, Чернещина, Карповка и Новый Мир.

В начале января 2025 года появилась информация о применении российскими войсками северокорейских САУ M1989 «Koksan». Позже Силы обороны Украины уничтожили одну из таких редких САУ на Покровском направлении.