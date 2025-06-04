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Россия использует северокорейскую САУ «Koksan» под Кременной

04 июня 2025, 11:30

Россия использует северокорейскую САУ «Koksan» под Кременной

САУ «Koksan» в лесах Кременной. Фото: кадр из видео САУ «Koksan» в лесах Кременной. Фото: кадр из видео

В лесах Кременной зафиксировано использование российскими войсками северокорейской 170-мм САУ M1989 «Koksan». Видео передвижения вражеской артиллерии опубликовал телеграм-канал «Оперативный ВСУ».

Также подтверждена поставка 60-мм миномётов производства КНДР. Из района Кременной оккупанты продолжают наступление в сторону Лимана.

В течение суток враг провёл 19 атак вблизи населённых пунктов Колодези, Зелёная Долина, Торское, Глущенково, Ольговка, Среднее, Волчий Яр, Чернещина, Карповка и Новый Мир.

В начале января 2025 года появилась информация о применении российскими войсками северокорейских САУ M1989 «Koksan». Позже Силы обороны Украины уничтожили одну из таких редких САУ на Покровском направлении.

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