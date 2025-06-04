На оккупированной Луганщине «мобильные операторы» угрожают отключить номера жителям: в ОВА объяснили, с чем это связано

Глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко. Фото: ЛОВА

В оккупированной Луганской области «мобильные операторы» угрожают отключить номера тем, кто не пройдет верификацию. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, согласно принятому оккупантам «закону», подтвердить персональные данные жители должны до 1 июля.



«Поэтому в пунктах верификации образовались длинные очереди. Сделать это можно только имея паспорт России. Об отключении номера обещают предупреждать звонком или смс. Как это будут делать, например, в Лисичанске или Северскодонецке, где годами нет связи, не объяснили», – рассказал Харченко.

Напомним, что Россия заманивает из оккупированного Луганска подростков на производство «шахедов» в Татарстане.