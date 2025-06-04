В сети появились первые кадры начала операции «Паутина»

Начало спецоперации «Паутина». Фото: кадр из видео

Источники в Службе безопасности Украины предоставили эксклюзивное видео начала спецоперации «Паутина» — масштабной атаки по российским военным аэродромам.



На кадрах видно, как фура с модульными домиками отправляется на задание. Именно из таких мобильных конструкций запускались беспилотники, поразившие стратегическую авиацию РФ в глубине её территории.



Генеральный штаб ВСУ подтвердил: операция СБУ была проведена 1 июня 2025 года. После дополнительной верификации разведданных, 3 июня украинская сторона официально заявила об уничтожении 41 военного самолёта РФ.