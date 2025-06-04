100 тысяч дронов для Украины: Лондон наращивает военную помощь

Лондон существенно усиливает военную поддержку Украины, делая акцент на беспилотные технологии и подготовку личного состава.



Великобритания намерена в 2025 году в десять раз увеличить объем поставок беспилотников Украине по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило агентство Reuters.



К апрелю 2026 года планируется передать Киеву 100 тысяч дронов. В 2024 году Лондон уже поставил Украине более 10 тысяч беспилотных летательных аппаратов.



Общий объем инвестиций в новые поставки составит 350 миллионов фунтов стерлингов (примерно 473 миллиона долларов). Эта сумма входит в более широкую программу военной помощи Украине на сумму 4,5 миллиарда фунтов (около 6 миллиардов долларов).



Поставляемые дроны представляют собой недорогие беспилотники, способные сбрасывать взрывчатку. Они используются для нанесения ударов по российским позициям.

Кроме того, Британия предоставит макеты военной техники для дезориентации российских войск. Также прогнозируется выделение дополнительных 247 миллионов фунтов стерлингов на обучение украинских военных, говорится в сообщении Reuters.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении 12 российских самолетов после спецоперации «Паутина».