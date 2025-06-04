Донецкая ОВА выделила еще семь млн грн на дроны и РЭБ для военных

Донецкая ОВА выделила деньги Силам обороны. Фото: Вадим Филашкин

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что во время заседания Совета обороны области было принято решение о выделении еще семи миллионов гривен на БПЛА, дроны и средства РЭБ для Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в своем телеграм.



По словам чиновника, еще 4,4 миллиона гривен из областного бюджета были направлены на выполнение первоочередных мероприятий подготовки территории Ильиновской громады к обороне.



На заседании обсудили меры по проведению, в пределах полномочий, мобилизации человеческих и транспортных ресурсов на территории области и строительства оборонительных рубежей на территории Донетчины.



Кроме того, Филашкин поручил руководителям военных администраций держать на контроле вопрос о запрете торговли алкоголем.



К слову, в Донецкой области на время военного положения запрещено продавать алкогольные напитки. Власти отмечали, что запрет на продажу алкоголя поможет улучшить состояние общественной безопасности и порядка в области.



Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Кабинет министров выделит еще почти 8 млрд гривен на закупку дронов. В январе этого года производство беспилотников увеличилось в 10 раз по сравнению с январем 2024 года.