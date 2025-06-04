Колонны грузовиков и военной силы направляются в сторону Запорожья из Мариуполя — Андрющенко

Россия активизировала переброску военной техники в направлении Запорожской области. Об этом сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.



В ночь на 4 июня была замечена колонна из 40 единиц техники — грузовики и тягачи, двигавшиеся на высокой скорости без включенных фар через Мариуполь в сторону Запорожья.



В дневное время зафиксировано передвижение живой силы из агломерации Бердянска в направлении Таганрога. Колонна состояла из 15 грузовиков и сопровождалась охраной.



Возникают подозрения, отметил Андрющенко, что часть перемещений может быть связана с транспортировкой через железнодорожные вокзалы, в частности — в направлении Сумщины.



По словам эксперта, в последние дни переброска техники и войск приобрела срочный характер. Если ранее фиксировались локальные передвижения, то теперь речь идет об организованных колоннах — от 10 и более единиц.



Использование ночного времени и полное затемнение техники указывает на высокую степень секретности и срочности. Подобная активность в последний раз наблюдалась в период наступления на Угледар, отметил глава Центра изучения оккупации.

Напомним, ранее мы сообщали, что оккупационные войска активизировали переброску тяжелой военной техники через Мариуполь в направлении Запорожской области.