Три самолёта-разведчика наблюдали за атакой на Крымский мост

Американский самолёт-разведчик U-2 Dragon Lady.

Американский самолёт-разведчик U-2 Dragon Lady наблюдал за вчерашней атакой на Крымский мост. Об этом сообщает блог военных лётчиков «Соняшник».



U-2 патрулировал на расстоянии около 100 км от побережья оккупированного Крыма и фиксировал действия «неизвестных дронов». Вместе с ним в регионе работали ещё два разведывательных самолёта: американский ARTEMIS и итальянский B-350ER.



Напомним, ранее в СБУ сообщили, что мост был подорван с помощью взрывных устройств, заложенных на подводных подпорках опор. Операция длилась несколько месяцев и завершилась в 4:44 утра, когда сработало первое устройство. Подрыв проведён без жертв среди гражданских.



По данным СБУ, использовано 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Подводные конструкции серьёзно повреждены.

Напомним, оккупанты заявили, что задержали в Крыму агента спецслужб Украины, который якобы изготовил бомбу.