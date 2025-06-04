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Три самолёта-разведчика наблюдали за атакой на Крымский мост

04 июня 2025, 14:54

Три самолёта-разведчика наблюдали за атакой на Крымский мост

Американский самолёт-разведчик U-2 Dragon Lady. Американский самолёт-разведчик U-2 Dragon Lady.

Американский самолёт-разведчик U-2 Dragon Lady наблюдал за вчерашней атакой на Крымский мост. Об этом сообщает блог военных лётчиков «Соняшник».

U-2 патрулировал на расстоянии около 100 км от побережья оккупированного Крыма и фиксировал действия «неизвестных дронов». Вместе с ним в регионе работали ещё два разведывательных самолёта: американский ARTEMIS и итальянский B-350ER.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что мост был подорван с помощью взрывных устройств, заложенных на подводных подпорках опор. Операция длилась несколько месяцев и завершилась в 4:44 утра, когда сработало первое устройство. Подрыв проведён без жертв среди гражданских.

По данным СБУ, использовано 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Подводные конструкции серьёзно повреждены.

Напомним, оккупанты заявили, что задержали в Крыму агента спецслужб Украины, который якобы изготовил бомбу.

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