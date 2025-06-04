Суд уменьшил залог экс-главе Донецкой ОВА Павлу Кириленко: его обвиняют в незаконном обогащении на 72 миллиона гривен

Глава Антимонопольного комитета Украины и экс-начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко. Фото: ДОВА

4 июня следственный судья Высшего антикоррупционного суда изменил меру пресечения главе Антимонопольного комитета Украины и экс-начальнику Донецкой областной военной администрации Павлу Кириленко. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в пресс-службе ВАКС.



Судья уменьшил размер залога до 25 миллионов гривен. Ранее размер залога составлял 30 миллионов 280 тысяч гривен.

Напомним, что Кириленко обвиняют в незаконном обогащении на 72,1 миллиона гривен и декларировании недостоверной информации.



28 августа 2024 года Высший антикоррупционный суд избрал Кириленко меру пресечения в виде внесения залога в размере 30 миллионов 280 тысяч гривен.



Уже на следующий день за него внесли необходимый залог.



В декабре НАБУ и САП завершили досудебное расследование и передали в суд материалы дела.