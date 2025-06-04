BILD: Россия за неделю захватила 18 населенных пунктов в Украине — Генштаб ВСУ не подтверждает

Немецкая пресса сообщает, что российские войска за одну неделю оккупировали 18 населенных пунктов на территории трех областей Украины.Российская армия захватила почти 200 квадратных километров, сообщает таблоид BILD.



Уточняется, что в Сумской области с 23 мая под контроль российских сил перешли села Владимировка, Беловоды и Локня.



В Харьковской области за это время было захвачено село Строевка.



Донецкой области за истекшую неделю оккупанты установили контроль над населенными пунктами: Редкодуб, Зоря, Романовка, Правдовка, Гнатовка, Малиновка, Елизаветинка, Троицкое, Богдановка, Отрадное, Богатир, Вольное Поле, Зеленое Поле и Новоселка.



Генеральный штаб ВСУ захват Редкодуба, Романовки, Малиновки, Вольного Поля не подтвердил. Боевые действия продолжаются практически на всех участках Донецкого направления.



Наши защитники продолжают отражать атаки оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 16:00 4 июня 2025 года.

Напомним, сегодня, 4 июня, 5-я штурмовая бригада ВСУ во время очередной российской атаки уничтожила штурмовую пехоту оккупантов на Краматорском направлении. Захватчики пытались прорвать украинскую оборону. Однако понесли потери и были вынуждены отступить.