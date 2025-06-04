На фронте идут ожесточенные бои: 67 боестолкновений за сутки — Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины отражают атаки на всех направлениях. С начала суток зафиксировано 67 боестолкновений.

Об этом в оперативной сводке на 16:00 4 июня 2025 года сообщил Генштаб ВСУ.



В Сумской области в результате обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты: Бобылёвка, Покровка и Турья.

На Харьковском направлении оккупант дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, продолжается бой.



На Купянском направлении украинские защитники успешно остановили одну из попыток наступления противника в районе Загрызового.



На Лиманском направлении враг 15 раз атаковал в районах Грековки, Нового Мира, Карповки, Липового, Редкодуба и Торского. Сейчас боевые действия продолжаются на девяти участках.



На Северском направлении с начала суток произошло два столкновения — в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Одна попытка продвижения была успешно остановлена, еще один бой продолжается.



На Краматорском направлении зафиксированы три боя — в районах Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в направлении Белой Горы. Один штурм врага был остановлен, два других все еще продолжаются.



На Торецком направлении враг пытался атаковать в районах Торецка, Романовки и Русин Яра, предприняв семь попыток улучшить свои позиции. Один бой продолжается.



На Покровском направлении враг с начала суток 16 раз пытался вытеснить украинских защитников из позиций в районах Малиновки, Гродовки, Лисовки, Новоукраинки, Удачного, Новосергеевки, Котляровки и Орехового. Силы обороны успешно отразили 15 атак. Под удары управляемых авиабомб попали Покровск и Новопавловка.

На Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал позиции ВСУ у населенных пунктов Отрадное, Веселое, Вольное Поле, Новоселка и Новополе, также нанесены авиаудары по районам Новополя и Новодаровки. Две атаки продолжаются.



На Гуляйпольском направлении авиация врага нанесла удар по Зализничному.

На Ореховском направлении под ударами неуправляемых ракет оказались Новоандреевка и Каменское.

На Приднепровском направлении зафиксирован авиаудар по Ольговке.

На Курском направлении украинские силы отбили 11 атак, противник нанес девять авиаударов, сбросил 11 управляемых бомб, совершил 88 артиллерийских обстрелов. Бои продолжаются в двух районах.

Напомним, накануне Силы обороны отразили десятки атак на Харьковском, Лиманском и Торецком направлениях