Жителей оккупированной Луганщины, которые живут в аварийных домах, хотят расселить за пять лет

Иллюстративное фото: МЧС РФ

На оккупированной Луганщине в 2025 планируют сносить многоквартирные дома, которые группировка «ЛНР» признает аварийными в результате боевых действий.



По данным оккупационной администрации «ЛНР», в декабре 2024 года было обследовано 1469 многоквартирных домов, из которых около 1200 признаны аварийными и подлежащими сносу. Это составляет более 80% от общего числа обследованных объектов. В результате, местные администрации начали включать эти дома в программы переселения людей.



В декабре 2024 года начитали 70 аварийных домов.



Владельцев такого жилья обещают переселить в период с 2025 по 2030 год.



В то же время 4 июня «ЛНР» заявила, что снос зданий, повреждённых в результате боевых действий, будет возможен только после определения источника финансирования.



Оценкой технического состояния объектов, включая многоквартирные дома, занимается компания «Роскадастр».

В оккупированном Донецке в микрорайоне Текстильщик демонтируют многоэтажку, которая серьезно пострадала при обстреле в марте 2022 года.