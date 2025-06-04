К 15 годам приговорили агента РФ, который наводил удары по позициям ВСУ

Приговорили за госизмену на 15 лет жителя Донетчины. Фото: Донецкая областная прокуратура

В Украине приговорили к 15 годам лишения свободы агента «МВД ДНР», который наводил удары по позициям украинских военных на территории Славянской громады Донецкой области. Предатель проведет в тюрьме 15 лет за совершение госизмены. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



В ведомстве отметили, что 40-летний житель поселка Мирное Краматорского района подписался на telegram-канал «МВД ДНР», который был создан для проведения подрывной деятельности против Украины. Осужденный узнавал о местах дислокации личного состава и техники ВСУ. Разведданные мужчина собирал во время прогулок по Славянской громаде и передавал своему куратору.



«В текстовых сообщениях и скриншотах он отмечал информацию о перемещении военных подразделений, размещении укреплений и инженерных сооружений, складов с боеприпасами. Кроме того, корректировал огонь оккупантов, сообщая о результатах ракетно-артиллерийских обстрелов громады», — говорится в сообщении.



Он приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества.



Ранее мы писали, что судебный приговор получил «заместитель главы» оккупационной администрации Новоайдарского района в Луганской области.