Историческая спецоперация «Паутина»: СБУ показала уникальные кадры уничтожения авиации РФ

СБУ показала уникальное видео спецоперации «Паутина». Фото: СБУ

Значительная часть российских самолетов полностью уничтожена, кроме того, среди них есть те, которых ждет длительное восстановление. Как известно, в результате спецоперации «Паутина» был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



«На кадрах зафиксированы удары fpv-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: «Оленья», «Иваново», «Дягилево» и «Белая». Именно там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города. Среди пораженных воздушных судов — «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а также «Ан-12» и «Ил-78», — говорится в сообщении.



Об спецоперации стало известно 1 июня, украинские спецслужбы применили современную технологию управления БпЛА, которая сочетает автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора.



В частности, часть БпЛА из-за потери сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. А после приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть.



Напомним, ориентировочная стоимость пораженной техники превышает 7 миллиардов долларов.