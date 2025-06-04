Путин намекнул, что из-за взрывов в РФ может отказаться от любых переговоров с Украиной

Глава Кремля Владимир Путин усомнился в возможности проведения встречи с украинской стороной на высшем уровне и временного прекращения боевых действий. Причиной он назвал участившиеся взрывы на территории РФ, которые он считает украинскими «терактами».

«И в то же время просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чём говорить? Кто вообще ведёт переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?», — заявил он на совещании с членами правительства РФ.

По его словам, в ситуации значительных потерь на фронте Киев якобы перешёл к тактике терактов и оказывает давление на Россию, требуя перемирия. Он также выразил мнение, что подрывы железнодорожных путей в Брянской и Курской областях имели целью сорвать переговорный процесс в Стамбуле, а «удар наносился по гражданскому населению намеренно».

Тем временем глава российской переговорной делегации Владимир Мединский сообщил, что встреча в Стамбуле проходила более трёх часов в формате тет-а-тет, а затем продолжилась в расширенном составе.

Он подтвердил, что украинская делегация предложила начать урегулирование с 30 или 60-дневного перемирия, чтобы подготовить возможную встречу лидеров РФ и Украины. В свою очередь Москва предлагает перемирие на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской и Курской областях России произошли два серьёзных инцидента на железнодорожной инфраструктуре, которые были квалифицированы как террористические акты.

В Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым в этот момент проходил пассажирский поезд №86 сообщением Климов — Москва. В результате локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. Погибли семь человек, более 120 получили ранения, среди них есть дети. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв опор моста.

Примерно в это же время в Железногорском районе Курской области на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка обрушился железнодорожный мост во время прохождения по нему грузового поезда. Тепловоз и три вагона сошли с рельсов, трое сотрудников поездной бригады получили травмы и были госпитализированы.

Утром 1 июня в Брянской области на перегоне Унеча — Жеча произошёл ещё один подрыв железнодорожного полотна. В момент взрыва по участку проходил путеизмерительный поезд. К счастью, состав не получил серьёзных повреждений, и, по предварительной информации, никто не пострадал.