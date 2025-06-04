В Дружковке открыли новую скважину с питьевой водой

В Дружковке появилась еще одна скважина. Фото: Андрей Панков

В Дружковке Донецкой области 4 июня запустили новую скважину. Это произошло благодаря поддержке фонда «Восток SOS» в рамках проекта комплексной гуманитарной помощи, который реализуется при содействии Diakonie Katastrophenhilfe и финансируется МИД Германии. Об этом сообщил начальник Дружковской ГВА Андрей Панков.



По его словам, к скважине подключена современная система очистки воды «Wise Water» с обратным осмосом и фильтрацией. Оборудование предоставлено городом Риджфилд (США) через фонд Ukraine Aid International.



Водопункт расположен в удобном месте — неподалеку от многоэтажных домов. Его мощность — до 7 кубометров чистой питьевой воды в час.



«Один из самых болезненных вопросов для Дружковской громады — это обеспечение питьевой водой. Проблема не новая, но война сделала ее еще сложнее: изношенные сети, регулярные обстрелы, постоянные риски для ремонтных бригад. Понимаю, насколько это важно для людей, поэтому вопрос водоснабжения является для меня личным приоритетом», — отметил он.





Ранее мы писали, что Александровская громада в Донецкой области получила 14 установок очистки воды. Как сообщили в областной военной администрации, громаде помогли несколько международных организаций: Water Mission, Каритас, USAID.