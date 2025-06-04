При атаке на стратавиацию РФ в операции «Паутина» поражены два А-50

Самолёт ДРЛО А-50 в объективе дрона СБУ. Фото: СБУ

Появились новые подробности операции «Паутина». По каждому из 41 поражённого борта имеется видео с FPV-дронов, однако часть записей требует дополнительной верификации из-за низкого качества. Об этом сообщили OSINT-аналитики сообщества «КиберБорошно».



По их данным, были поражены два действующих самолёта ДРЛО А-50 из состава 610-го Центра боевого применения и переучивания лётного состава. Один из них — RF-50608 — уже подвергался атаке в Беларуси, был отремонтирован, но теперь, после попадания нескольких дронов, его восстановление маловероятно.



«Номер второго борта уточняется, но, вероятнее всего, это RF-50601, замеченный в полётах в марте 2025 года. Есть и альтернативная версия — RF-94268. Таким образом, поражены 2 из 4 действующих А-50», — говорится в анализе.



Кроме того, по предварительной информации, один Ту-160 получил незначительные повреждения от обломков при детонации.

Ранее СБУ показала уникальные кадры уничтожения авиации РФ. Также спецслужба продемонстрировала момент начала операции.



Напомним, утром 26 февраля 2023 года в Беларуси на военном аэродроме «Мачулищи» прогремели два взрыва. Тогда пострадали передняя и центральная части самолёта А-50, была повреждена авионика и радиолокационная антенна.