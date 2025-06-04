Известно, сколько детей остаются в зоне принудительной эвакуации Донецкой области

В населенных пунктах Донецкой области, где объявлена принудительная эвакуация детей, остаются более 220 детей. Об этом рассказала начальница службы по делам детей Донецкой ОГА Юлия Рыжакова.



По ее словам, в шести населенных пунктах остаются 224 ребенка. В частности: 6 детей — в Лиманской громаде, 1 — в Криворожской, 75 — в Добропольской; 142 — в Дружковской.



Известно, что за неделю удалось эвакуировать 87 несовершеннолетних.



Кроме того, на подконтрольной Украине территории Донецкой области остается 20 811 детей (от 7 до 17 лет — 17 224 ребенка. До трех лет — 1541 ребенок, а от 4 до 6 лет — 1954 ребенка). В зоне активных боевых действий остаются 17 громад, в которых проживают 174 несовершеннолетних.





Ранее мы писали, что с временно оккупированных территорий удалось эвакуировать еще 9 украинских детей.