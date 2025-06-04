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В Никополе дрон РФ ранил 5 человек, БПЛА ударил в окно

04 июня 2025, 19:26

В Никополе дрон РФ ранил 5 человек, БПЛА ударил в окно

Удар дрона РФ по многоэтажке. Фото: кадр из видео Удар дрона РФ по многоэтажке. Фото: кадр из видео

После обеда в Никополе вражеский FPV-дрон попал по гражданскому объекту — пострадали четыре человека. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Медики и спасатели эвакуируют раненую после атаки БПЛА в Никополе, 4 июня 2025 года. Фото: ОВА

Двое пострадавших — 40-летняя женщина и мужчина того же возраста — госпитализированы в тяжёлом состоянии. Ещё двое местных жителей, обоим по 34 года, находятся на амбулаторном лечении. В результате атаки также повреждён магазин.

«Ещё один житель получил ранения утром во время атаки БПЛА. Он будет восстанавливаться дома», — уточнил Лысак.

Украинский журналист Денис Казанский опубликовал видео, на котором видно, как российский БПЛА целенаправленно бьёт в окно жилого дома в Никополе.

«Очередное умышленное военное преступление — атака против мирных жителей», — отметил Казанский.

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