Зеленский готов встретиться с Путиным

еленский готов к встрече с Путиным. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга сообщил, что готов встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным, даже если РФ не согласится на прекращение огня до переговоров на высшем уровне.



«Готовы ли мы встречаться на уровне лидеров без прекращения огня? Я скажу: да», — отметил он.



По его словам, если РФ не будет иметь желание окончить войну, тогда нужно ввести определенные санкции.



«Я считаю так, что если нет позиции по прекращению огня, надо вводить санкции. В целом, я считаю, что надо вводить санкции, если Россия не хочет заканчивать войну. Но, опять-таки, американская сторона говорит: ждите, это очень много, надо найти компромисс. И мы, как бы ни относились к этому, считаем — окей», — резюмировал президент.



В свою очередь Путин усомнился в возможности проведения встречи с украинской стороной на высшем уровне и временного прекращения боевых действий. Причиной он назвал участившиеся взрывы на территории РФ, которые он считает украинскими «терактами».