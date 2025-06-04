Путин сказал Трампу, что ответит на атаку СБУ на российские аэродромы

Трамп поговорил с Путиным.

Президент Америки 4 июня провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Были обсуждены удары СБУ по стратегической авиации РФ. Об этом Трамп написал в Truth Social.



Глава Америки сообщил, что разговор длился примерно один час и 15 минут.



«Мы обсудили атаку на пришвартованные российские самолеты со стороны Украины, а также различные другие атаки, которые имели место с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не разговор, который приведет к немедленному миру», — написал он.



По словам главы США, Путин сказал, что ему придется отреагировать на недавнюю атаку на аэродромы.



Кроме того, они обсудили Иран и тот факт, что время на решение Ирана относительно ядерного оружия истекает.



«Я заявил президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и в этом, я считаю, мы пришли к согласию. Президент Путин предложил, что он примет участие в обсуждениях с Ираном и что он, возможно, мог бы помочь в скорейшем завершении этого вопроса. По моему мнению, Иран медленно принимает решение по этому очень важному вопросу, и нам понадобится окончательный ответ в очень короткие сроки», — резюмировал президент Америки.



Ранее мы писали, что в результате спецоперации СБУ под названием «Паутина» в России горела стратегическая авиация. Украина атаковала самолеты на четырех аэродромах: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». Источники сообщили, что было поражено 40 самолетов, в частности — А-50, Ту-95 и Ту-22.



