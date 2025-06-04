РФ ежедневно атакует Донетчину: в ОВА рассказали, сколько гражданских живет в регионе

Филашкин рассказал о ситуации в регионе: скриншот

В Донецкой области до сих пор остаются около 275 тысяч человек, среди них 26 — в непосредственной близости к линии фронта. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона.



До широкомасштабного вторжения РФ в регионе проживало 1 миллион 900 тысяч людей.



Филашкин рассказал, что из Донетчины 3 июня были эвакуированы 313 гражданских, среди них — 68 несовершеннолетних.



Начальник ОВА уточнил, что самая сложная ситуация в Покровске и Константиновке. Российские военные ежедневно атакуют эти населенные пункты.



«В Покровске проживает 1808 человек, в Покровской громаде — 3303. В Константиновке — 8500, в громаде — 9200. В эти громады трудно завозить гуманитарную помощь из-за обстрелов», — сообщил Филашкин.



Кроме того, в Константиновской громаде в 16 населенных пунктов нет газа и света.



Ранее мы писали, что в населенных пунктах Донецкой области, где объявлена принудительная эвакуация детей, остаются более 220 детей.