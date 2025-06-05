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«Дом рухнул у нас на глазах»: история спасения супругов из Голой Пристани после разрушения Каховской ГЭС

05 июня 2025, 13:15

«Дом рухнул у нас на глазах»: история спасения супругов из Голой Пристани после разрушения Каховской ГЭС

«Дом рухнул у нас на глазах»: история спасения супругов из Голой Пристани после разрушения Каховской ГЭС

Два года назад, 6 июня 2023 года, в Херсонской области произошла одна из самых масштабных гуманитарных и экологических катастроф за время войны РФ против Украины — был разрушен плотинный узел Каховской гидроэлектростанции.

Из-за подрыва дамбы огромные массы воды из Каховского водохранилища устремились вниз по течению Днепра, затопив десятки населенных пунктов на обоих берегах — как на территории, контролируемой Украиной, так и на временно оккупированных.

Подрыв привел к человеческим жертвам.

Российские оккупационные власти заявили о 59 погибших, однако, по данным расследования Associated Press, реальное количество жертв на захваченных территориях может быть значительно выше.

«В частности, в городе Олешки могли утонуть 200—300 человек», — говорится в отчете. Кроме погибших, уже в первые сутки после катастрофы сообщалось о семи пропавших без вести. Позже стало известно еще о десятках человек, судьба которых остается до сих пор неизвестной.

Прямые убытки от разрушений и затоплений в Херсонской области оцениваются в сумму около 950 миллионов долларов. По разным оценкам, только в жилом секторе пострадало от 20 до 30 тысяч домов, включая минимум 150 многоэтажек в Херсоне.



Помимо эвакуационных мероприятий, в июне 2023 года Кабинет Министров Украины принял решение о единовременной выплате в размере 5 тысяч гривен для жителей подтопленных районов. Граждане могли обратиться с заявлением в органы соцзащиты до 31 октября 2023 года. Эти средства предназначались для первичных нужд и частичного ремонта поврежденного жилья. Однако масштаб разрушений оказался столь велик, что государственная помощь носит в основном базовый характер.

Одним из наиболее пострадавших населенных пунктов стал город Голая Пристань в Скадовском районе Херсонской области.

По информации на июнь 2023 года, около 80% его территории оказались под водой, а в некоторых кварталах уровень воды доходил до крыш домов. Наводнение привело к масштабным разрушениям жилого фонда. Город оказался практически под водой, что привело к массовым разрушениям и человеческим жертвам.

Журналисты «Новостей Донбасса» пообщались с жительницей Голой Пристани Ларисой, которая оказалась в эпицентре трагедии. Она рассказала, как развивались события в те дни и что пришлось пережить ее семье.

По словам Ларисы, слухи о том, что оккупационные силы могут затопить территорию, начали ходить еще до разрушения дамбы, но «мало кто верил в это». Люди полушутя рассуждали, что «не найдется столько тротила, чтобы взорвать гидроэлектростанцию».

«Помню, это было начало июня 2023 года, мы засадили огород картошкой, помидорами, огурцами — все у нас росло», — вспоминает Лариса.

Утром 6 июня люди на улице начали говорить о надвигающемся наводнении, но вода пока не пришла, и жители отнеслись к угрозе с недоверием.

«Мы даже не представляли, что это такое, — говорит Лариса. — Помню, еще кашу собаке варила, сырники готовила. А потом смотрю — вода уже у дома».

Когда уровень воды стал стремительно подниматься, Лариса успела схватить заранее подготовленные документы и лекарства. «Я сказала мужу: зачем ты берешь зарядки, мы же завтра вернемся», — вспоминает она свои слова.

Они поспешили укрыться в пустующем соседском доме, он стоял повыше уровнем. Когда они туда пришли, там уже были четверо российских солдат. Вода все прибывала, и те ушли. Супруги забрались на чердак, где и провели более суток без еды и электричества.

«До вечера мы просидели на чердаке чужого дома, потом целую ночь слушали душераздирающий вой собак, — рассказывает Лариса. — Ночью на наших глазах рухнул наш дом и соседний. А тот, куда мы спрятались, стоял на возвышении, поэтому он устоял».

На следующий день, 7 июня, их заметили с лодки. «Спасите нас! Мы тут, на чердаке!», — закричал муж Ларисы. Двое молодых ребят забрали их и направились дальше.

«Я благодарна им за спасение, иначе мы бы на чердаке погибли», — сказала она.

По пути им пришлось приблизиться к российскому блокпосту. «У ребят-спасателей было привязано к палке белая ткань, один из них начал размахивать ею, — вспоминает женщина. — В ответ оккупанты показали знаками, чтоб в их сторону не плыли».

Когда лодка проплывала мимо местного Дома культуры, спасатели увидели еще шестерых человек, но из-за ограниченной вместимости смогли забрать только троих женщин.

Лариса с мужем остались без вещей — только в шортах, футболках и рваных тапках, как она сама вспоминает. Их эвакуировали в Железный Порт, где был организован пункт временного размещения и гуманитарной помощи.

«Ребята вывезли нас на сушу, и там мы добрались до автобусов, которые перевозили всех людей в Железный Порт. И вот в чем были, в том мы и поехали…», — говорит она.

Сейчас Ларисе 78 лет, она с мужем живет в Праге и посещает курсы чешского языка. Жилья на родине у них не осталось, за помощью к государству — не обращались.

«Уже немного улеглись эмоции, а поначалу плакала, когда вспоминала весь этот кошмар», — признается она, с благодарностью вспоминая своих безвестных спасителей.

Голая Пристань спустя два года не оправилась от катастрофы на Каховской ГЭС. До сих пор это разрушенный и опустевший город со сложной гуманитарной ситуацией. Восстановление так и не началось: часть территории все еще затоплена, а контроль над регионом удерживают российские войска.

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