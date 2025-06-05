«Шахеды» массированно атаковали Прилуки: погибли пять человек, под завалами нашли тела мамы и ее годовалого ребенка

Последствия массированной атаки на Прилуки. Фото: ГСЧС

Ночью 5 июня российские войска ударными дронами «Шахед» массированно атаковали город Прилуки Черниговской области. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.



По городу ударили не менее шести беспилотников. Повреждены дома в жилой застройке.



Известно о пяти погибших, из них две женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами. Также есть информация о шести раненых. Их госпитализировали в местные больницы.



В пресс-службе ГСЧС в Черниговской области рассказали, что в жилом секторе возникли масштабные пожары.



Уничтожены два дома и два гаража.



В пресс-службе Национальной полиции в Черниговской области уточнили, что среди погибших – 46-летняя местная жительница, ее дочь 1998 года рождения и внук 2024 года рождения.

Напомним, что 4 июня российская авиация сбросила авиабомбу на город Родинское Донецкой области, в результате чего ранены четыре человека.