Армия РФ «шахедами» массированно атаковала Славянск: ранен спасатель

Удар по Славянску. Фото: кадр из видео

Ночью 5 июня шесть дронов-камикадзе «Шахед» атаковали промышленную зону на улице Ярослава Мудрого в городе Славянск Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



В результате атаки ранения получил сотрудник ГСЧС.



Обновлено 11:50. В пресс-службе ГСЧС в Донецкой области рассказали, что во время тушения пожара после обстрела оккупанты нанесли повторный удар по спасателям.



Ранен водитель 38-й пожарно-спасательной части. У спасателя – осколочное ранение бедра, ушибы обеих предплечий. Его доставили в больницу в Славянске. Также повреждена пожарная автоцистерна.

Напомним, что ночью 5 июня Россия ракетой и «шахедами» ударила по Харькову, в результате чего пострадали почти 20 человек, среди них дети и беременная женщина.