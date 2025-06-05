Российская авиация сбросила четыре авиабомбы на центр Херсона: еще больше разрушено здание ОВА, есть раненые

Последствия удара по зданию ОВА в центре Херсона. Фото: президент Украины Владимир Зеленский в Телеграм

5 июня в течение 15 минут четыре российские авиабомбы ударили по центру Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



Еще больше разрушено здание Херсонской ОВА, которое оккупанты неоднократно атаковали до этого. Также разрушен подъезд многоэтажки, повреждены соседние дома.



Спасатели вывели из заблокированного подвала четырех человек. Медицинская помощь им не понадобилась.



В пресс-службе Херсонской ОВА рассказали, что в результате обстрела ранения получили три человека – мужчины 44, 68 и 74 лет.



У них диагностировали взрывные травмы, закрытую черепно-мозговую травму и контузию.



В пресс-службе Херсонской областной прокуратуры уточнили, что в городе повреждены не менее пяти многоквартирных домов и административное здание.



В пресс-службе Херсонской городской военной администрации добавили, что повреждены три учебных заведения и больница.

Напомним, что ночью 5 июня «шахеды» массированно атаковали город Прилуки на Черниговщине, в результате чего погибли пять человек, под завалами нашли тела мамы и ее годовалого ребенка.