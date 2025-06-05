ВСУ уничтожили позиции РФ в Тёткино ударами AASM Hammer

Удар AASM-250 Hammer. Фото: кадр из видео

Пункты дислокации подразделений РФ в районе населенного пункта Теткино были уничтожены Силами обороны с помощью управляемых авиационных бомб AASM-250 Hammer. Видео опубликовано в военном Telegram-канале «Полковник ГШ».



В сообщении подчёркивается «непревзойдённая точность» удара. По данным Генштаба ВСУ, накануне авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.



Также уничтожены пять артиллерийских средств и наземная станция управления вражескими БпЛА.

Ранее МиГ-29 Вооружённых сил Украины нанёс удар по месту базирования живой силы и боекомплектов российской армии в населённом пункте Тёткино.