Россия начала использовать БПЛА «Молния» как носитель FPV-дронов

БПЛА «Молния» в качестве носителя FPV-дронов. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Россия начала использовать БПЛА «Молния» в качестве носителя FPV-дронов. Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов.



«Я думаю, в этом случае мы не говорим о полноценной "матке"-ретрансляторе, потому что "Молния" — одноразовая, и никто не будет устанавливать на её борт ретранслятор», — отметил он.



По словам Бескрестнова, «Молния» летит атаковать цель и одновременно доставляет «попутчика» — отдельный FPV-дрон, который впоследствии управляется отдельно и действует в тылу.

Напомним, Силы обороны Украины ранее столкнулись с атакой модернизированного беспилотника с элементами искусственного интеллекта, БПЛА был оснащён бензиновым двигателем.



Кроме того, российские военные также атаковали Украину новым типом ударного БПЛА «Дань-М».