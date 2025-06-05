В Воронежской области взрыв на ж/д: нарушено движение поездов

Место взрыва на железной дороге в Воронежской области.

Появились первые фото с места подрыва железнодорожных путей в Воронежской области. По уточнённым данным, причиной происшествия стали диверсия и взрыв. Об атаке на железнодорожную инфраструктуру РФ сообщают местные Telegram-каналы.



Уточняется, что железнодорожное полотно подорвали на перегоне Евдаково — Сагуны: повреждены четыре шпалы и сам рельс.

Место взрыва на железной дороге в Воронежской области.

Деформацию заметил машинист пассажирского поезда Калининград — Адлер (на борту было 495 пассажиров), после чего оперативно остановил состав. Из-за повреждения задержаны 19 поездов.

Напомним, ранее движение сопротивления «АТЕШ» провело диверсию на новом участке железной дороги Волноваха — Мариуполь в Донецкой области.