«Белые ангелы» вывезли из-под обстрелов 93-летнюю женщину

Эвакуация под огнем РФ. Фото: кадр из видео

Между обстрелами экипаж «Белых ангелов» эвакуировал из Лиманщины четырёх человек, самой старшей из которых — 93 года. Об этом сообщает Краматорское районное управление полиции Донецкой области.







Заявки на эвакуацию поступили из села Шандриголово, расположенного менее чем в 10 км от линии фронта. Полицейские вывезли немобильную женщину в сопровождении её дочери. Во время эвакуации другой тяжело больной жительницы офицерам удалось уговорить на выезд и её сына.



Село Шандриголово ежедневно страдает от вражеской артиллерии и атак дронов. Сейчас там остаются около 60 человек. Полиция совместно с волонтёрами продолжает эвакуировать мирных жителей и помогает им обустроиться в более безопасных регионах.



На этот раз «Белые ангелы» спасли 65-летнюю местную жительницу и её лежачую 93-летнюю мать. Дом семьи повреждён в результате российских обстрелов.



«Терпели, ждали чуда. Уже нет сил терпеть», — рассказали эвакуированные.



Полицейские передали женщин волонтёрам, которые доставили их в Полтавскую область. С собой они взяли кошку и собаку.



Также из-под обстрелов была вывезена 75-летняя женщина, передвигающаяся с помощью ходунков. Пока грузили вещи в бронекапсулу, правоохранителям удалось убедить на эвакуацию и её 51-летнего сына. С помощью волонтёров семья отправилась на Харьковщину.